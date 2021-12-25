Son dakika! Trabzonspor ile Başakşehir arasında Edin Visca pazarlığı

Süper Lig'de bugün Medipol Başakşehir ile zorlu bir maça çıkacak olan Trabzonspor 'da gündem "3 puan ve Visca"... Bordomavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski öğrencisini devre arasında transfer etmek için şartlarını zorlayacak. Tecrübeli teknik adamın, hafta içindeki "Visca'yı tabii ki isterim" açıklamasından sonra, camiada bu yönde beklentiler artarken gözler bugünkü maçın ardından yapılacak kritik görüşmeye çevrildi.

4 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR

Yaklaşık bir aydır süren görüşmelerde bonservis bedeli için aradaki rakamsal farklılıklar bir türlü aşılamadı. Başakşehir ile 2025'e kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki futbolcu için istenen rakam 4 milyon Euro... Bordo-mavililer ise bu rakamı daha aşağı çekmek istiyor.

EFECAN KARACA İÇİN YUSUF SARI + PARA

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor 'dan Efecan Karaca'yı bir kez daha istedi. Daha önce iki kez bu transferi gerçekleştiremeyen bordomavililerin, bu defa Yusuf Sarı ve bir miktar para karşılığında transferi sonuçlandırmayı planladığı öğrenildi. 32 yaşındaki kanat oyuncusunun da Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği, kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Sabah







