Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor , iki yeni transferi KAP'a bildirdi. Bordo mavililer, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı 3.6 milyon euro ve Doğucan Haspolat'ı da 1.2 milyon euro bedelle transfer ettiğin açıkladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Kasımpaşa A.Ş.'ye, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3.600.000.-EUR + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1.200.000.-EUR + KDV, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Yıllık ücretleri de açıklandı

Trabzonspor, iki yeni transferin yıllık ücretlerini de açıkladı. Trabzonspor'un açıklaması şöyle;

Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat arasında 5'şer yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Evren Eren Elmalı'ya;

2022-2023 futbol sezonunda 7.350.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

Yapılan anlaşmaya göre Doğucan Haspolat'a;

2022-2023 futbol sezonunda 6.421.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcular ile olan sözleşmelerin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolculara ödenecek yıllık ücretin %5'i ödenecektir.