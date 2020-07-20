SON DAKİKA | Trabzonspor için Jemerson iddiası

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda verdiği şampiyonluk yarışını Başakşehir'e kaybeden Trabzonspor, yeni sezon çok daha iddialı olmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor'un gündemine gelen son isim Monaco'dan Jemerson oldu.

Yunan basınından Top Highlihts'ın haberine göre Olympiacos'un istediği Jemerson için Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Türkiye'den Trabzonspor da çalışmalarını sürdürüyor.

Monaco'nun 2016'da 11 milyon Euro karşılığında Atletico Mineiro'dan transfer ettiği yıldız oyuncu, 2017 Fransa Ligue 1 şampiyonluğunda takımın en önemli isimlerindendi. O sezon toplam 54 maçta forma giyen Brezilyalı, bu sezon ise sadece 15 maçta oynayabildi.

Daha önce Lazio'nun 25 milyon Euro'luk bir teklifle kadrosuna katmak istediği Jemerson, şu anda serbest kalmış durumda ve 27 yaşındaki oyuncunun transfer adına muhtemel yeni takımından 3 yıllık sözleşme talebinde bulunduğu belirtiliyor.