Brezilya'dan flaş iddia... Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan ve şu anda Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor 'un devre arasında kadrosunu güçlendirmek adına Hulk'u renklerine bağlamak istediği öne sürüldü.

Brezilya basınından Uol.com.br internet sitesinin haberine göre; Bordo-Mavililer, 35 yaşındaki forveti transfer etmek adına şimdiden girişimlere başladı. Yıldız oyuncunun, kulübü Atletico Mineiro'ya 4 milyon Euro teklif edildi. Ancak haberde, Siyah-Beyazlı ekibin, tecrübeli futbolcu için önerilen bu rakamı yetersiz bulduğu kaydedildi.

Yönetim formülü buldu

Haberde; Fırtına'nın, Hulk'la da temasa geçtiği ve Brezilya'da kazandığı paranın 3 katını teklif ettiği de yazıldı. Trabzonspor, Hulk üzerinden anlaşma sağlayıp, pazarlıklarda Atletico Mineiro'nun elini zayıflatmayı hedefliyor.

Beşiktaş da istemişti

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş da geçen sezonun devre arasında ve bu sezonun başında Hulk'u ısrarla istemiş ancak transferini gerçekleştirememişti. 35 yaşındaki futbolcu, Çin ekibi Shanghai Port'tan ayrıldıktan sonra ülkesi Brezilya'ya dönmeyi tercih etmiş ve 10 Şubat 2021'de Atletico Mineiro ile sözleşme imzalamıştı.

Hulk, Atletico Mineiro'da 53 maça çıkarken, 24 gol, 12 asistlik performans sergiledi.