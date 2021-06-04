Son dakika | Trabzonspor Hamsik’le anlaştı

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmayı planlayan Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho'yu kadrosuna katarak transfere hızlı bir başlangıç yaptı.

Bordo-mavililer'in bir süredir ilgilendiği Marek Hamsik için İspanyol basını önemli bir iddia ortaya attı. Todo Fichajes adlı internet sitesi, Fırtına'nın Göteborg'daki sözleşmesinin sonuna gelen Slovak futbolcuyla anlaşmaya vardığını yazdı. 33 yaşındaki yıldızda ufak pürüzlerin kaldığı ileri sürüldü.



