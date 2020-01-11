Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır'a teklifler gelmeye devam ediyor. Bu sezon bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcuyu İngiliz devi hemen kadrosuna katmak istiyor...

Trabzonspor bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışırken bir yandan da oyuncularına gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor. Serkan Asan'a 1.5 milyon Euro, Abdurrahim Dursun'a 1 milyon Euro, Hosseini'ye 2.5 milyon Euro, Nwakaeme'ye 4 milyon Euro'luk teklifler alan bordo-mavililer, ayrıca Sturridge ve Ekuban'a menajerler tarafından getirilen teklifleri de reddetti.

Lige ve Türkiye Kupası'na odaklanmak isteyen Fırtına'nın kapısını İngiliz devi Liverpool, Uğurcan Çakır için ikinci kez çaldı. Sezon başında da istedikleri 23 yaşındaki genç kalecinin peşini bırakmayan Ada ekibi, 15 milyon Euro'luk yeni teklif sundu ve "Sezon sonunu bekleyemeyiz, hemen almak istiyoruz" mesajı gönderdi.

TRABZONSPOR EURO 2020 PLANI YAPIYOR

Ancak bordo-mavili kulüp Uğurcan'ın performansını daha da artırıp EURO 2020'de oynama ihtimalini göz önüne alarak bu teklifi kabul etmeme kararı aldı. Liverpool'un Uğurcan ilgisini doğrulayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Uğurcan'ın var olan potansiyelinin dikkat çekmesi kadar normal bir durum yok. Belki ileride Liverpool'un kalesini koruyacak ismin şu an bizim kalemizde olması gurur verici. Kendisini daha da geliştirecek" şeklinde konuştu. (Sabah)