Son dakika Trabzonspor haberi! Yeniden Grillitsch gelişmesi...

Sağ stoper işini bir an önce bitirmek adına girişimlerini hızlandıran Trabzonspor , orta saha transferi için de düğmeye bastı. Marek Hamsik’in geçtiğimiz sezonki sakatlığının nüksetmesinin ardından ilk hedef; Florian Grillitsch. Daha önce 2 kez Avusturyalı yıldızla görüşen Bordo- Mavililer, astronomik ücret talebiyle karşılaşmıştı. Galatasaray ’ın da görüşüp anlaşamadığı başarılı futbolcunun, Brighton kulübüne transferi de gerçekleşmedi. Bonservisi elinde bulunan Grillitsch, menacer değişikliğine giderken; Trabzonspor Yönetimi tekrar nabız yoklama kararı aldı. Orta sahada 6-8 numara olarak görev yapan 26 yaşındaki yıldız, aslında tam bir joker. Pek çok maçta stoperde de oynayan Grillitsch’in tahmini piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

18 maçta forma giydi

Geçtiğimiz sezon Bundesliga’da Hoffenheim formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Milli futbolcu konusunda teknik direktör Abdullah Avcı oldukça istekli. Avcı, mali şartlarının uyması halinde Avusturyalı yıldızın takıma büyük katkı sağlayacağını belirtmişti. Her ne kadar zor bir transfer olsa da Bordo-Mavililer şartları zorlayacak.

Hamsik en az 1 ay yok!

Hamsik en az 1 ay yok Devler Ligi’ndeki Play-Off maçları öncesi Marek Hamsik’in sakatlanması keyifleri kaçırdı. Takımın orta sahadaki en kilit ismi olan Slovak yıldızın, en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sağ bacak kalf bölgesinden sakatlanan 35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon da aynı sakatlığı yaşamıştı. Ağrılarının nüksetmesi nedeniyle yaklaşık 2.5-3 aylık periyotta takımdan uzak kalan Hamsik konusunda sıfır risk politikası uygulanacak. Abdullah Avcı, tam olarak iyileşmeden Hamsik’i kesinlikle riske etmeyecek.