Trabzonspor , yeni transferlerine sahada da kavuşmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, iki önemli transferi Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın lisanlarını çıkarttı.





Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzun süre ayrı kalma durumu nedeniyle Edgar Ie'nin sözleşmesi feshedilirken iki yeni transferi Visca ve Puchacz'ın Sivasspor maçında oynamalarının önünde prosedür bakımından bir engel kalmadı.

Süper Lig 'in 21. haftasında yarın (15 Ocak Cumartesi) Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.