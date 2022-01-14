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Son dakika | Trabzonspor haberi: Visca ve Puchacz'ın lisansları çıkartıldı!

Son dakika haberi... Trabzonspor'da ara transfer döneminde kadroya katılan isimler Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın lisansları çıkartıldı.

14 Ocak 2022, Cuma 12:03 Son Güncelleme:
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Son dakika | Trabzonspor haberi: Visca ve Puchacz'ın lisansları çıkartıldı!

Trabzonspor , yeni transferlerine sahada da kavuşmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, iki önemli transferi Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın lisanlarını çıkarttı. 

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Trabzonspor, Edgar IE'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı


Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzun süre ayrı kalma durumu nedeniyle Edgar Ie'nin sözleşmesi feshedilirken iki yeni transferi Visca ve Puchacz'ın Sivasspor maçında oynamalarının önünde prosedür bakımından bir engel kalmadı. 

Süper Lig 'in 21. haftasında yarın (15 Ocak Cumartesi) Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 

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