İki sezondur yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan Ali Kemal Denizci, "Ben, Fenerbahçe 'de oynamış eski bir futbolcu olarak her zaman kulüpleri dostluk etrafında birleştirmeyi düşündüm. Ama Ali Koç'un yaptığı son açıklamalar son derece ayrıştırıcı nitelikteydi. Bizim dönemimizde İstanbul'dan gelen Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı arkadaşlarımızı ağırlar, yemeğe çıkarırdık. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın, tamamen ayrıştırma, taraftarları karşı karşıya getirmek amacıyla yapılıyor. Ali Koç'tan Allah razı olsun. Her beyanatıyla Trabzonspor 'un büyüklüğünü anlatıyor. Taraftarımızı bütünleştiriyor. Trabzonspor yönetimi kendisine cevap vermeyi gerekli görmüyor. Taraftarları karşı karşıya getirecek söylemlerden herkes vazgeçmeli" dedi.

"AVRUPA'DA OYNASA 50 MİLYON DOLAR TEKLİF GELİR"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Denizci, "Uğurcan bana göre dünya markası bir kaleci. Trabzonspor yönetimi, onun için sıradan teklifleri kabul etmeyecektir. Uğurcan Çakır'ın piyasa değeri 50 milyon dolardan aşağı değil. İngiliz kulüplerinden bahsadeliyor, bilmiyorum; ama sıradan bir teklif kabul edilemez. Uğurcan Avrupa'da bir takımda olsa inanın 50 milyon dolar teklif gelir" şeklinde konuştu.

Ali Kemal Denizci, "Abdülkadir Ömür farklı bir yetenek. Çok büyük bir değer. Sakatlıklardan dolayı istenilen düzeye gelemedi; ama gerçekten çok özel bir yetenek..." dedi.



