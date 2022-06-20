Trabzonspor ’da son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri de Uğurcan Çakır... Transferde kulübün en çok gelir beklediği isim olan Uğurcan için menaceri ve ağabeyi Necdet Çakır’ın verdiği röportaj kulübü zor durumda bırakmıştı. Başarılı kaleci için, “En fazla 10-15 milyon Euro’luk teklif gelir” ifadelerini kullanan Çakır’ın sözleri, ‘Yönetime mesaj’ olarak algılanırken, Fırtına’nın kaptanlığını da yapan Milli kaleci her zaman olduğu gibi yine kulübünden yana olduğunu yineledi. Yaptığı her açıklamada, “Kulübüme para kazandırmadan gitmem, son kararı başkan verir” diyen Uğurcan Çakır, gündemdeki yanlış anlaşılmalar üzerine Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşüp yine aynı yerde olduğunu söyledi.

‘Acelem yok’

Avrupa hedefi olduğunu, ancak şartların kulüp adına en cazip hale geldikten sonra gitmek istediğini vurgulayan başarılı kaleci, transfer için aceleci olmadığının da altını çizdi.