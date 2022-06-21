Bordo-Mavililer'e imza attığı günden bu yana 4 senede gösterdiği başarılı performansla, taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Karadeniz temsilcisi, Nijeryalı futbolcunun boşluğunu en kısa sürede doldurmak istiyor. Bu doğrultuda Abdullah Avcı'nın isteği sonrasında ülkemizde Kasımpaşa ve Başakşehir formalarıyla tanıdığımız Trezeguet ismi gündeme gelmişti.

Kolaylık istenecek

Trabzonspor uzun süren görüşmelerin ardından yapılan pazarlıklarda Mısırlı futbolcu ile el sıkıştı. 27 yaşındaki futbolcu ile yıllık 1.8 milyon Euro'ya anlaşan Fırtına, şimdi de gözünü Aston Villa'ya çevirdi. İngiliz ekibiyle de daha önce temaslar kuran Karadeniz temsilcisi, Trezeguet'yle anlaşmalarını koz olarak kullanacak ve bonservis konusunda Aston Villa'dan kolaylık isteyecek.

13 maçta 10 gole katkı

Ada temsilcisi 2019'da yıldız oyuncuyu, Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro'ya transfer etmişti. Geçen sezonun devre arasında da Medipol Başakşehir'e kiralamıştı. Başarılı futbolcu sezon başından bu yana sadece 10 dakika süre bulmasına rağmen, Başakşehir'de çıktığı 13 maçta 6 gol, 4 asistle oynayınca yeniden Türkiye pazarında gözde haline geldi.