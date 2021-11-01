Son dakika Trabzonspor haberi! Sporting Lizbon Bakasetas'a talip oldu
Yunan basını, müthiş bir sezon geçiren Bakasetas ile Sporting Lizbon’un yakından ilgilendiğini yazdı... Yıldız futbolcunun sözleşmesinde 12 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunuyor.
Trabzonspor ’un en önemli hücum silahı Bakasetas’a talip çıktı... Yunanistan basını, bu sezon lig ve Avrupa’da çıktığı 14 maçta 7 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki 10 numara ile Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Sporting Lizbon’un yakından ilgilendiğini yazdı. Portekiz kulübünün, Yunanistan Milli Takımı’nın formasıyla da çıktığı son 5 maçta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Bakasetas için Ocak ayında Trabzonspor’a teklif yapabileceği vurgulandı.
3 milyon Euro'ya almışlardı
Bordo- Mavililer’in geçen sezonun devre arasında 3 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Bakasetas’ın kontratında 12 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Olası satış halinde, önceki kulübü Alanyaspor ’un da yüzde 20’lik pay hakkı var.