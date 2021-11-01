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Son dakika Trabzonspor haberi! Sporting Lizbon Bakasetas'a talip oldu

Yunan basını, müthiş bir sezon geçiren Bakasetas ile Sporting Lizbon’un yakından ilgilendiğini yazdı... Yıldız futbolcunun sözleşmesinde 12 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

01 Kasım 2021, Pazartesi 09:06 Son Güncelleme:
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Son dakika Trabzonspor haberi! Sporting Lizbon Bakasetas'a talip oldu

Trabzonspor ’un en önemli hücum silahı Bakasetas’a talip çıktı... Yunanistan basını, bu sezon lig ve Avrupa’da çıktığı 14 maçta 7 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki 10 numara ile Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Sporting Lizbon’un yakından ilgilendiğini yazdı. Portekiz kulübünün, Yunanistan Milli Takımı’nın formasıyla da çıktığı son 5 maçta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Bakasetas için Ocak ayında Trabzonspor’a teklif yapabileceği vurgulandı.

3 milyon Euro'ya almışlardı

Bordo- Mavililer’in geçen sezonun devre arasında 3 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Bakasetas’ın kontratında 12 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Olası satış halinde, önceki kulübü Alanyaspor ’un da yüzde 20’lik pay hakkı var.

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