Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor , Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, 30 Temmuz Cumartesi Günü saat 20.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.
Trabzonspor'un Sivasspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:
Uğurcan Çakır, M. Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Ahmetcan Kaplan, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Taha Altıkardeş, Berat Özdemir, Kerem Şen, Serkan Asan, Doğucan Haspolat, Trezeguet, Edin Vişça, Djaniny Semedo, Jean Evrard Kouassi, Emrehan Gedikli, Andreas Evald Cornelius, Emmanouil Siopıs, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz