Spor Toto Süper Lig ’de sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Trabzonspor gözünü Şampiyonlar Ligi’ne dikti... Kulüpler için büyük bir para ve prestij kaynağı olan Devler Ligi’ne şampiyonlarımız şimdiye dek doğrudan katılıyordu. Kulüplerimizin Avrupa’da son yıllarda aldığı sonuçlara bağlı olarak Türkiye Avrupa sıralamasında 13. sıraya gerilediği için, bordo mavililer bu sezon eleme oynamak zorunda kalacak. Normalde üçüncü ön elemeden başlaması gereken Karadeniz ekibi, Rusya ihraç edildiği için yoluna play-off’tan başlayacak.

Play-off'tan dört takım gruplara gidecek

Şampiyonlar Ligi’ne katılım ve 15.6 milyon Euro ayak bastı parası almak için tek bir rakip elemesi gereken temsilcimiz, bu turda dişine göre, eleyebileceği rakiplerle karşılaşacak. Kupada ‘Şampiyonlar Yolu’nda yer alacak olan Trabzonspor, iddialı ülke şampiyonlarının hepsi doğrudan gruplara kaldığı için sıralamada Türkiye’nin aşağısında olan ülkelerin ekipleriyle eşleşecek. Şampiyonlar Yolu’nun play-off yolunda toplam sekiz takım olacak ve bunlardan dördü gruplara kalacak. Çok büyük sürprizler olmadığı sürece Trabzonspor bu turda seri başı olamayacak.

Slavia Prag veya Dinamo Zagreb de gelebilir

Temsilcimizin en ciddi muhtemel rakibi Yunanistan şampiyonu Olympiakos... Ayrıca henüz sezonları tamamlanmayan Danimarka, Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan liglerinin şampiyonları da ekibimizin rakiplerinden olabilecek. Bu da Partizan, Kızılyıldız, Slavia Prag, Dinamo Zagreb gibi Avrupa kupalarında tecrübeli takımları Trabzonspor’un olası rakiplerinden biri haline getiriyor. Bu sezon Avrupa Konferans Ligi’nde fırtına gibi esen Norveç şampiyonu Bodo Glimt de Trabzonspor’da eşleşebileceği takımlardan. Karabağ, Malmö, Ludogorets de diğer olası rakipler.

Kulüpler için gelir kapısı

Şampiyonlar Ligi’nde 32 takım, sekiz ayrı grupta yer alacak. UEFA, her takıma 15 milyon 640’ar bin Euro ayak bastı parası dağıtacak. Grup sürecinde altışar maç oynayan takımlara galibiyet için 2 milyon 800 bin, beraberliğe 930 bin Euro kazanacak.

Kura 1 Ağustos'ta

Trabzonspor’un play-off turundaki rakibi 1 Ağustos’ta İsviçre’de çekilecek kurayla belli olacak. İlk maç 16 veya 17 Ağustos’ta, rövanş ise 23 veya 24 Ağustos’ta oynanacak.

İkincinin işi daha zor

Süper Lig ikincisi ise Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci eleme turu ‘lig yolu’ndan devam edecek. Üç tur geçmesi gereken ekibimiz Dinamo Kiev, Benfica, Fransa üçüncüsü gibi takımlarla eşleşebilecek.

Şampiyonluk Anıtı için 21 milyon TL'lik destek

Trabzonspor’un şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne anıt yaptırma kararı için yaptığı destek çağrısına 21 milyon liralık destek geldi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya destek veren Nevzat Aydın ve Nevzat Kaya’nın 5’er milyon, Ömer Ayvacı’nın 1 milyon liralık bağış ile Kupa Anıtı’na adlarını yazdırdıkları belirtildi. Asbaşkan Ertuğrul Doğan 6 milyon TL’lik destek verirken Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, Dış İlişkiler Sorumlusu Esat Emanet ile Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı 1’er milyon liralık katkı sağladı. (Hürriyet)