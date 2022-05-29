Son dakika Trabzonspor haberi! Masouras için sıkı pazarlık

Masouras’la ilgili önce Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Görüşmelerimiz sürüyor” dedi, ardından teknik direktör Abdullah Avcı “Geçen sene istemiştik, yine listemde” açıklamasını yaptı. Bordo - Mavililer, Yunan yıldız için temasları hızlandırdı...

Olympiakos’un 28 yaşındaki kanat oyuncusunu devre arasından beri gündeminde tutan Trabzonspor , Yunan kulübüyle pazarlık halinde. Olympiakos kapıyı 8 milyon Euro’dan açarken, Fırtına başarı bonuslarıyla birlikte rakamı en son 6 milyon Euro seviyelerine çıkarmaya hazırlanıyor.

Taksitli ödeme planıyla transferi bitirmek isteyen Karadeniz ekibi, tamanlamıyla şartları zorluyor.

Yunanistan çıkarması

Masouras’ın kulübünden ayrılmak istemesi Fırtına’nın elini güçlendirirken, Yunanistan Milli Takımı’ndan arkadaşları Siopis ve Bakasetas’ın da Trabzonspor’da oynaması bu transferde önemli bir etken. Hem sol hemde sağ kanatta görev yapan Masouras’ın sözleşmesi 2024’tebitiyor.

Olympiakos’un istediği rakamda indirime gitmesi halinde, Trabzonspor yetkililerinin önümüzdeki günlerde Yunanistan’a çıkarma yapması bekleniyor.