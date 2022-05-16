Hacıosmanoğlu, şunları söyledi: “Yıllardan beri Trabzonspor ’un şampiyonluğu çalındığı için insanlarda özlem vardı, birikim vardı. Birikimi sağ olsun Ahmet başkan, yönetim kurulu, teknik kadro, futbolcu kardeşlerimiz, taraftarlarımız bütünleşince şampiyonluk geldi. Ahmet başkana öncelikle şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir başarıyı bu insanlara yaşattı. Bize her yer Trabzon diyoruz. Amerika’sı, Londra’sı, Hollanda’sı… Ama İstanbul diyorlar ne işiniz var burada. Böyle işimiz var işte, 70 bin kişiyle maç oynarız. Muhteşem, Trabzonspor’un taraftarı muhteşem. Her şeyden önemlisi bu kadar kalabalık bir araya toplanıp da medeniyet dersi vermeleri de önemliydi. Hiçbir olay çıkmadı. Ne Trabzon’daki şenliklerde ne burada. O da bir ders. İnşallah devamını da görürüz ve kutlamaları yaparız.”

Ahmet Ağaoğlu ve Muharrem Usta ile görüntülenmesi ile ilgili Hacıosmanoğlu, “Normalde locada seyrediyordum. Başkanların yanına gittim. Özel bir şey konuşmadık. Şu anda zaten konuşacak bir şey yok şampiyonluğu yaşamak lazım” dedi.

Trabzonspor’un şampiyonluğuna gölge düşürmek isteyenlerle ilgili Hacıosmanoğlu, “Hırsızlar şampiyonluğu bu sefer çalamadıkları için bu ezikliğini bir şeyle dolduracaklar. Ona yer arıyorlar. Ama taraftarımız gereken cevapları veriyor” ifadelerini kullandı.