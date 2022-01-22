Trabzonspor transferde şov yapmaya devam ediyor. Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'dan sonra Bordo-Mavili ekibin 5. transferi Enis Destan oldu. Bordo-Mavililer bir süredir 1. Lig ekibi Altınordu ile 19 yaşındaki golcünün transferi konusunda yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavililer'in bu transfer karşılığında İzmir temsilcisine 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Anlaşmada sonraki satıştan pay maddesinin de olduğu bildirildi.

Sabah Trabzon'da

Enis'in bugün sabah saatlerinde Trabzon'da olacağı belirtildi. Genç forvetin sağlık kontrolünün ardından herhangi bir soruna rastlanmazsa Galatasaray maçı kadrosuna dahil edileceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezondan bu yana pek çok Avrupa kulübünün de radarında bulunan Enis Destan, Trabzonspor’un hem geleceğe yönelik yatırımı olacak hem de hücum rotasyonunu genişletecek. Abdullah Avcı, daha önce Altınordu’dan Cengiz Ünder’i Başakşehir’e getirmiş ve 1 sene sonra yaklaşık 15 milyon Euro’ya yıldız oyuncu Roma’ya gitmişti.

Safa Can Konuksever