Spor Toto Süper Lig’in son kazananı Trabzonspor , yeni sezona da fırtına gibi girmişti. Önce Süper Kupa’yı müzesine götüren Bordo-Mavililer, ardından lige de zaferle başladı. Trabzonspor’da bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavili ekip Roma’dan ayrılma ihtimali bulunan Özbek forvet Eldor Shomurodov’u kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 27 yaşındaki oyuncu için birçok İtalyan kulübünün de girişimi bulunuyor. Roma ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1,90’lık forvet, geçtiğimiz sezonu Genoa’da kiralık olarak geçirdi. Kariyerinde toplam 221 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu 45 gol, 23 asistlik istatistiğe imza attı.

Listede Lemina da var

Orta sahada Marek Hamsik’e alternatif arayan Trabzonspor, bonservisi elinde olan Florian Grillitsch için temaslarını sürdürüyor. Son olarak Alman ekibi Hoffenheim’da oynayan ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, ön libero dışında stoper bölgesinde de görev yapabiliyor. Fırtına’da Grillitch’e ek olarak bonservisi elinde olan Xeka ile daha önce Galatasaray forması giyen Mario Lemina da listede olmaya devam ediyor. Fırtına, bu bölgede transfere yakın dönemde nokta koymayı planlıyor.

Eldor Shomurodov, geçen sezon Roma’da 40 maça çıkıp 5 gol ve 4 asistle oynadı. Florian Grillitsch, Hoffenheim’la yollarını ayırması sonrasında birçok kulübün radarında...

Berat Özdemir Arabistan yolcusu

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-Mavili ekipte forma giyen 24 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için Suudi Arabistan’dan teklif var. Trabzonspor’un orta saha oyuncularından Berat Özdemir için Suudi Arabistan’ın El İttifak kulübü 2.5 milyon Euro artı bonus içeren resmi teklif yaptı. Oyuncu, ayrılığa sıcak bakarken kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Fırtına’nın, Berat için 4 milyon Euro’luk talebinin bulunduğu ifade edildi. A Milli futbolcu... Geçtiğimiz sezon başında Gençlerbirliği’nden ayrılarak Trabzonspor’un yolunu tutan Berat Özdemir, Bordo-Mavili formayla 36 maça çıktı ve 1 asistlik katkı yaptı. Berat, Trabzonspor formasıyla 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası kaldırdı. Özdemir, 3 kez de A Milli Takım formasını giydi.