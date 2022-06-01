Trabzonspor 'un geçen sezon devre arasında Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca, özel açıklamalar yaptı. Bordo-Mavili forma ile ligin 23. haftasında Galatasaray 'a son dakikalarda attığı golü, "Kariyerimin en önemli golü oldu, çünkü hem Trabzonspor adına attığım ilk goldü, hem de o maçtan sonra şampiyonluğa iyice inandık" diye yorumlayan Bosnalı oyuncu, attığı kritik gollerle şampiyonluğa katkı yapmasın mutluluk ve gurur verici olduğu söyledi.

GELİRKEN NE DEDİLERSE, O OLDU!

Hem yeteneği hem istikrarı ve hem de kişiliği ile Türk futbolunun son dönemlerine damga vuran Visca, "10 yıl önce Avcı ile Türkiye'ye geldim, ondan her şeyi öğrendim. Hem kariyerime hem futboluma hem düşüncelerime ve son olarak da şampiyonluğu yaşatıp mutluluğuma katkı yaptı" dedi. Son yıllarda transfer döneminin en gözde ismi olması ile ilgili konuşan Visca, şunları söyledi:

İSTEKLİ VE HEYECANLIYDIM

"Bu durum benim dışımda gelişti ama hem yaz hem de ara transfer döneminde benim bildiğim 4-5 resmi transfer teklifi geldi. Ama Başakşehir kulübünde gerçekten mutluydum ve başkanımız hepsini reddetti. Trabzon benimle daha önce de ilgilendi ama bu devre arasında Avcı beni aradı, kulübün hedeflerini anlatınca çok etkilendim. Bu kez ben de çok istedim, çünkü heyecanlandım, hedefleri çok özeldi. Ne dedilerse o oldu zaten."

SADECE ŞAMPİYONLUK HAVASI!

Edin Visca, "Trabzonspor'a transferimde önce Abdullah Avcı, ardından yönetimle görüştüm, etkilendim. Ama Trabzonspor'da ilk antrenmana çıktığım günü unutamıyorum. Bütün takım arkadaşlarım bana çok içten davrandılar. O antrenman bitince şunu düşündüm. Herkes başarıya inandı, sadece bunu düşünüyor. Burada sadece şampiyonluk havası var. Biz bu işi başaracağız. Bu inanç ve birliktelik anahtarımızdı ve bu da zaten bizi şampiyonluğa götürdü" ifadelerini kullandı.

ORASI AÇIKÇASI ZOR BİR ARENA

Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşan yetenekli oyuncu, "Orası açıkçası çok zor bir arena, çok güçlü takımlar var. Ama bizim kadromuzda da o turnuvada oynayanlar var. Tecrübeli isimlerimiz çok. Ve çok yetenekli gençlerimiz var. Hocamız zaten büyük usta, mükemmel taraftara sahibiz. Şampiyonlar Ligi için hazırız. Play-Off'u geçip gruplara çıkacak gücümüz tabii ki var. Orada ses getirebilecek, fark yaratabilecek bir ekibiz, buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

RAKİBE DEĞİL KENDİME KIZARIM

"MAÇ içinde en çok neye sinirlenirsin?" sorusunu yanıtlayan Edin Visca, şunları söyledi. "Rakibin amacı seni oyundan düşürmek. Bunu topu çalarak, çalım yemeyerek, bazen de güç kullanarak, kasıtlı şekilde faul yaparak gerçekleştirir. Bu futbolun doğası. Rakibe sinirlenince onun istediğini yapmış oluyorsun zaten ve kendine zarar veriyorsun. En büyük yanlışım, maçta rakibe sinirlenmek ve bunu en aza indirdiğimi düşünüyorum ve onlara takılmıyorum mümkünce. Artık sadece kendi yapamadıklarıma sinirleniyorum.

ViSCA iLE KISA KISA

Savaş: Çok kötü, çok acı.

Abdullah Avcı: Karizma.

En iyi Türk futbolcu: Ömür.

En iyi yabancı: Nwakaeme.

Gol mü, asist mi: Asist.

Messi mi, Ronaldo mu: Cristiano Ronaldo.

İdol: Hasan Salihamidzic.

Trabzon taraftarı: Böylesi yok.

Tatil tercihi: Doğa kampı.

Kaynak: Akşam