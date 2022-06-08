Teknik direktör Abdullah Avcı’nın yeni sezonda da mutlaka takımda kalmasını istediği Djaniny Semedo’nun 1 yıllık kontratı kaldı. Yönetim, Avcı’nın isteği doğrultusunda tecrübeli forvete yeni kontrat önerirken, Djaniny’nin de kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Karadeniz ekibi, Djaniny’nin yıllık ücretine zam yaparak 2 senelik yeni mukavele imzalamayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon ligde attığı 10 golle şampiyonlukta önemli payı bulunan Djaniny’nin yanı sıra Denswil’le yapılan yeni kontrat temaslarında da son aşamaya gelindi.



