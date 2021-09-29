Son dakika Trabzonspor haberi! Cornelius yeniden doğdu!

Geçen sezon Parma’da sezon boyunca yalnızca bir kez fileleri havalandıran Cornelius, Karadeniz ekibiyle çıktığı 6 lig maçına 3 golle damga vurdu. Yıldız forvet, Bordo- Mavili formayla adeta küllerinden doğdu.

Cornelius trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor 'da yeniden doğdu!

Fırtına’da Cornelius’un her geçen gün yükselen performansı camiayı mest ederken başarılı oyuncu da yeni kulübünde adeta yeniden hayata döndü.

Geride kalan sezonu İtalyan ekibi Parma’da geçiren ve lig sonunda tabelasına yalnızca tek gol yazabilen Cornelius, Trabzonspor’da ise şimdiden 6 maçta 3 gole ulaştı. Abdullah Avcı’nın sistemine sağladığı uyum kadar, takım arkadaşlarına çok çabuk adapte olan yıldız oyuncunun, “Benim gol atmam değil, takımın kazanması önemli. Attığım bir gol kazanmamıza yetmiyorsa daha fazlasını yapmalıyım. Kulübüm için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” dediği öğrenildi.