Sezonun ilk yarısındaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor 'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. Çok sayıda kulübün transferi için bordo-mavililerin kapısını çaldığı tecrübeli orta saha için en ciddi hamle Sporting'den geldi. Portekiz ekibi, devre arasında Bakasetas'ı 12 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyerek almak istedi. Yönetim de teklifi 28 yaşındaki oyuncuya iletti.

KARAR FUTBOLCUYA AİT

İngiliz ve İtalyan kulüplerinin de ilgisi olan Trabzonsporlu oyuncu, yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Burada çok mutluyum. Şampiyonluk yaşamadan da ayrılmak istemiyorum" dedi ve gelen tekliflerle şimdilik ilgilenmediğini bildirdi. 2024 yılına kadar devam eden sözleşmedeki madde, futbolcunun ayrılmak istemesi durumunda geçerli olacağı için Trabzonspor Kulübü'nün bu sürece hiç dahil olmadığı belirtildi.

F.BAHÇE'Yİ GÖZÜNE KESTİRDİ

LİGİN ilk 9 haftasında 7 gol, 3 asistle Trabzonspor'a büyük katkı yapan Anastasios Bakasetas, son haftalarda durgun. Son 18 haftada 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Yunan oyuncunun pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçına kendini özel olarak hazırladığı öğrenildi. Yıldız futbolcu, sezonun ilk yarısında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde sarı-lacivertlilere 2 gol atmıştı. (Sabah)