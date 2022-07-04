Trabzonspor 'un geçen sezonun devre arasında Altınordu'dan takımın kadrosuna kattığı isimlerden birisi olan genç forvet Enis Destan'a yoğun ilgi bulunuyor. Süper Lig ve 1. Lig'den bazı takımlarla adı geçen genç forvet oyuncusu için Avrupa'dan iki takım devrede. 61saat'in haberine göre; Belçika'dan Westerlo ve Avusturya'dan Zürih Enis Destan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor'la 2026 yılına kadar kontratı bulunan 20 yaşındaki futbolcunun önceliği, kariyerine yurt dışında devam etmek.