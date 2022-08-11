Son dakika Trabzonspor haberi! Ahmetcan’dan 175 MiLyon TL

Trabzonspor altyapısının son ürünü Ahmetcan Kaplan, kariyerine Avrupa’da devam edecek. Nisan ayından beri 19 yaşındaki stoperi takip eden Ajax, kıran kırana pazarlıkların ardından 9.5 milyon Euro bonservis ödemeyi kabul etti. Sözleşmede ayrıca başarı bonusları yer alıyor. Güncel kurla yaklaşık 175 milyon TL’yi kasasına koyacak olan Trabzonspor, kontrata yüzde 15’lik sonraki satıştan pay maddesini de koydurdu. Bu madde önemli çünkü Ajax son 2 sezonda oyuncu satışından tam 287 milyon Euro gelir sağladı. Ahmetcan’ı da önemli bir yatırım olarak gören Hollanda devi, genç savunmacıyı parlatıp yüksek rakamlara göndermeyi hedefliyor.

5 yıllık sözleşme imzalayacak

Geçtiğimiz sezon A takımda forma şansı bulan solak stoper, sadece 1 senede vitrin yaparken; 17.5 milyon Euro’ya Lille’e giden Yusuf Yazıcı’nın ardından altyapıdan yetişip Trabzonspor’a ciddi para kazandıran bir diğer oyuncu olacak. Ajax’la 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Ahmetcan Kaplan’ın, hafta sonuna kadar Hollanda’ya gideceği belirtildi.

Rusya ve İtalya’dan da talipleri olan Ahmetcan için en iyi teklifi Ajax yaparken, Hollanda ekibinin geçtiğimiz yılın nisan ayından bu yana genç oyuncuyu takip ettiği ortaya çıktı.