Trabzonspor ’da kötü geçen ilk yarı ve yenilen iki golün ardından ikinci yarıdaki oyun ile gol camiayı rövanş için umutlandırırıken teknik direktör Abdullah Avcı da hiç moral bozmadı. Basın toplantısında oyuncularının sergilediği performansın kendisini tatmin ettiğini ifade eden deneyimli teknik adam, soyunma odasında da sıcağı sıcağına oyuncularını motive etti. Başarılı hoca, “Siz buraya iki kupayla geldiniz. Bu akşam da son derece önemli bir rakibe karşı iyi bir mücadele sergilediniz. Evimizde turu geçeceğimizden en ufak şüphem yok. Sizin de olmasın. Hatalarımızdan ders çıkarıp gereken performansı ortaya koyacağız” sözleriyle oyuncularına teşekkür etti.

Futbolculardan coşkulu karşılık

Avcı’nın bu konuşmasına futbolcuların da coşkuyla karşılık verdiği öğrenildi. Bakasetas’ın golüyle evine tur umuduyla dönen Fırtına’da haftaya oynanacak olan rövanşta rakibini eleyerek Devler Ligi’nde gruplara kalma mücadelesi verecek.