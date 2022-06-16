Son dakika Trabzonspor haberi! Abdullah Avcı yoğun mesaide

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk sonrasında yeni sezon için harıl harıl çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli çalıştırıcı, ekibi, izleme komitesi ve transferden sorumlu yöneticilerle birlikte hareket ediyor. Avcı ve ekibi, alınacak isimler konusunda kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Gününün büyük çoğunluğunu ekibiyle geçiren oyuncuları izleyerek geçiriyor. 58 yaşındaki çalıştırıcı, transfer sürecinde bizzat rol alıp, yaşananları takip ediyor.

Sadece transfer değil...

Avcı, ayrıca sadece transfer çalışmalarıyla da sınırlı kalmayıp, Bordo-Mavili kulüpteki hemen hemen her detaya el atıyor. Tesiste yapılmakta olan yeniliklerle ilgili gerekli birimlerle sürekli iletişim halinde. Avcı, performans laboratuvarına yönelik değişimin de sezon öncesine yetişmesi için gerçekleştirilen hummalı çalışmaları da takip ediyor.



