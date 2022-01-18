Trabzonspor 'un Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Sivasspor maçında kırmızı kart gören Abdullah Avcı, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Giresunspor maçında öğrencilerini yalnız bırakmak zorunda kalacak olan tecrübeli teknik adam, Galatasaray maçını da kaçırabilir. Avcı, 1 maçtan fazla men cezası alması halinde pazar günü oynanacak Galatasaray mücadelesinde takımın başında olamayacak.

TFF'den yapılan açıklamada, ''TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ABDULLAH MUCİB AVCI'nın 15.01.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli teknik adam, 89. dakikada sahaya girdiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüş ve maçın hakemi Mete Kalkavan'a sert bir şekilde göstermişti.

Ne olmuştu?

Normal şartlar altında hakemlerle ilgili pek açıklama yapmayan, sakin kişiliği ile bilinen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu kez Sivasspor karşılaşmasında sinirlerine hakim olamadıı. Tecrübeli teknik adam, 89. dakikada itiraz ederken, saha içerisine girdi. Hâl böyle olunca da mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, 58 yaşındaki çalıştırıcıya kırmızı kart gösterdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Avcı da adeta çılgına döndü.

Giresun'da yok

Deneyimli çalıştırıcı, güçlükle sakinleştirilirken, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da araya girdi. Olayların yatıştırılmasının hemen ardından da Avcı tribüne çıktı. Bu arada Abdullah Avcı, çarşamba günü ligde oynanacak Giresunspor karşılaşmasında Bordo-Mavili öğrencilerini yalnız bırakmak zorunda kalacak.