Son dakika Trabzonspor haberi! Abdullah Avcı bir ilk peşinde

Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekse de Fenerbahçe 'ye şansı tutmuyor. Sabah'ın haberine göre; Kanarya ile bordo-mavili takımın başında bir kez karşılaşan tecrübeli hoca, rakibine 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Avcı, geçen sezon yenildiği rakibini devirip, ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Bu arada kadrodaki oyuncuların Trabzonspor forması altında Fenerbahçe'ye hiç golünün bulunmaması da dikkat çekti. Bordo-mavili takımla en son Fenerbahçe'ye gol atan isimlerden Sosa ve Novak, sarı-lacivertli forma ile sahada olacak. Bakasetas ise Alanyaspor forması altında Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başarmıştı.

FIRTINA'DA MORALLER YERİNDE...

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Son taktik antrenmanda teknik direktör Abdullah Avcı, savunma oyuncularıyla özel olarak ilgilenirken, bordo-mavililerin neşesi ve keyfi son derece yerindeydi.

20 BİN BİLET SATILDI

Pandemi kuralları gereği 40 bin kişilik stat için 20 bine yakın bilet satışa çıkarken, 4 saat gibi kısa bir sürede tükenmişti. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak. 4. haftadaki G.Saray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.