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Son dakika Trabzonspor haberi! 10 numaraya Florin Tanase geliyor

Rumen basını, Steaua Bükreş forması giyen Florin Tanase'nin Trabzonspor'a kiralanacağını yazdı.

06 Mayıs 2022, Cuma 08:50 Son Güncelleme:
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Son dakika Trabzonspor haberi! 10 numaraya Florin Tanase geliyor

Rumen basını, Trabzonspor 'un Steaua Bükreş forması giyen Tanase'yle görüştüğünü ve 3 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu transfer edeceğini öne sürdü. Haberde; sezon başında ismi Al Nassr FC Riyadh (Suudi Arabistan), İstanbul Başakşehir ve Sivasspor ile anılan oyuncunun Karadeniz ekibinde forma giymesinin çok güçlü ihtimal olduğu vurgulandı.

Trabzonspor'un futbolcuyu önce 1 yıl kiralamak, uyum sağlaması halinde de satın alma konusunda da pazarlık yaptığı iddia edildi. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon Bükreş formasıyla 33 maçta, 19 gol atıp, 7 de asist yaptı. (Akşam)

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