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Son dakika! Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu dev maçın VAR koltuğunda Cüneyt Çakır oturacak.

12 Eylül 2021, Pazar 12:37 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

Süper Lig 'in 4. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor , Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Galatasaray 'ı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmada Ali Palabıyık Düdük çalacak.

Ligde Trabzonspor, 9 puanla maç eksiğiyle 3. sırada yer alırken; Galatasaray, 7 puanla ligin 6. konumunda...

DEV MAÇIN VAR'I VE AVAR'I BELLİ OLDU

Karşılaşmanın VAR ve AVAR'ları belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada VAR koltuğuna tecrübeli hakem Cüneyt Çakır oturacak. AVAR olarak ise Mert Güzenge ve Bahattin Duran görev yapacak.

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