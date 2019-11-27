Son dakika! Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında oynanacak olan dev Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık oldu. Palabıyık'ın yardımcılığını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Kritik maçta 4. hakemliğe Bahattin Şimşek atandı. Zorlu karşılaşmanın VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR hakemi ise Kerem Ersoy...

İşte Süper Lig'de 13. haftada oynanacak diğer maçların hakemleri:

29 Kasım 2019 Cuma

20:30 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (Zorbay Küçük)

30 Kasım 2019 Cumartesi

15:00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa (Cüneyt Çakır)

15:00 Çaykur Rizespor - Konyaspor (Halis Özkahya)

17:30 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü (Alper Ulusoy)

20:00 Göztepe - Fenerbahçe (Abdülkadir Bitigen)

1 Aralık 2019 Pazar

14:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Yukatel Denizlispor (Atilla Karaoğlan)

16:30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor (Serkan Tokat)

19:00 Trabzonspor - Galatasaray (Ali Palabıyık)

02 Aralık 2019 Pazartesi

20:00 Beşiktaş - İstikbal Mobilya Kayserispor (Ümit Öztürk)



