Süper Lig 'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.

Trabzonspor açıklama yaptı...

Takımımızın ligin 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü saat 20.00’de oynayacağı Galatasaray maçı biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı son karara göre, Medical Park Stadyumu’nun % 50 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletlerde çift aşı zorunluluğu getirilmiştir. İki doz aşı olan kişilerin son aşısının üzerinden de 14 gün geçmesi gerekmektedir. Ayrıca çift doz aşı olanlara HES kodu kontrolü de yapılacaktır. Yurt dışında yaşayan taraftarlarımız aynı kurallar kapsamındadır ve çift doz aşılarını ülkeye giriş yaparken gümrük memurları üzerinden pasaportlarına işletmek zorundadır..

Bilet fiyatlarımız şu şekilde belirlenmiştir

Vip Platinum 900 TL

Vip Gold 700 TL

Vip Silver 500 TL

Batı 300 TL

Doğu 250 TL

Fırtına 150 TL

Kale Arkası 100 TL

Passolig gişeleri, Passo Uygulama ve passo.com.tr’den satışa sunulan elektronik biletler, sadece Trabzonspor passolig kartlar ile satın alınabilecektir. Engelli biletleri ise Atatürk Alanı’ndaki Passolig gişelerinden temin edilecektir.

UEFA’nın güncel uygulamaları göz önünde bulundurularak ve kamu sağlığının korunması amacıyla misafir takım seyirci uygulaması 2021-2022 sezonu boyunca yapılmayacaktır.