Emre Mor adeta küllerinden doğdu. VavaCars Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon adeta ikinci baharını yaşayan 24 yaşındaki futbolcu transferin gözdesi konumunda.

Yetenekli isim için 3 büyük kulüpte devrede. Emre Mor için Trabzonspor , Fenerbahçe ve Beşiktaş , Fatih Karagümrük’ün kapısını çaldı. Bu 3 kulüp de kırmızı-siyahlılara sözlü teklifte bulundu.

Yetenekli ismin hangi takıma gideceği ise henüz belli değil. Özel işleri nedeniyle yurt dışında bulunan Emre’nin Türkiye’ye döndükten sonra yol haritasının netlik kazanacağı öğrenildi.

Bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 29 maça çıkan Emre, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: TRT Spor