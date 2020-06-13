Son dakika! Trabzonspor - Fenerbahçe polemiği!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında demeç savaşları başladı. Göztepe - Trabzonspor maşı sonrası Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yayın isyanına Fenerbahçe cephesi, yönetici M. Kemal Danabaş aracılığıyl yanıt verdi. Ağaoğlu'nun, 'Yayıncı kuruluş maçımızı ikinci kanaldan vermiş. Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıaradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez' sözleri twitterdan karşılık buldu.

Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, kişisel twitter hesabından Kadıköy tribünlerinde açılan 'Herkes haddini bilecek' pankartının yer aldığı görseli kullanarak, '60 yıllık ligin liderinin maçı her daim 1. Kanaldan verilir.Bu böyle biline!' mesajı yazdı.

Danabaş'ın paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.