Trabzonspor 27 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu Evrard Kouassi ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi. Milli Takım forması da giyen Jean Evrard Kouassi, dün gece geç saatlerde Trabzon'a gitmişti.

Trabzonspor'un açıklaması...

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

700 bin Euro civarı kazanacak!

Çin’de Wuhan Kulübü ile ay sonunda sözleşmesi bitecek olan Kouassi için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Oyuncuya da bu sezon 650-700 bin Euro civarı maaş verilmesi bekleniyor.

Antrenmanlara çıkacak

Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho’nun sözleşmesi dondurularak, Kouassi’nin lisansı çıkartılacak. Öte yandan, teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda idman eksiğini kapatmak ve takıma hızlı adapte olabilmek için Kouassi’nin Bordo-Mavili oyuncularla antrenmanlara katılacağı öğrenildi.







