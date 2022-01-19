Son dakika Trabzonspor Enis Destan transferini bitiriyor

Transferin hızlı takımı Trabzonspor bir transferi daha nihayete erdiriyor. Bordo Mavili ekip, Enis Destan transferinde Altınordu ile prensipte anlaştı. Kısa zamanda transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Enis Destan bu sezon 15 kez forma şansı buldu ve 2 gole imza attı. Transfermarkt'a göre genç futbolcunun piyasa değeri 1 milyon 900 bin Euro olarak gözüküyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği Enis Destan'ın önümüzdeki günlerde takımdan ayrılarak Karadeniz ekibinin yolunu tutabileceği ifade edildi. Ümit Milli Takım 'da da görev alan genç golcü, Altınordu'da ilk yarının son haftalarında kadro dışı kaldıktan sonra affedilerek takıma dönmüştü.

Safa Can Konuksever















