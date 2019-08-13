Son dakika | Trabzonspor Edgar Le transferini açıkladı

Trabzonspor, Fransa'nın Lille takımından Edgar Le ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.
İşte Trabzonspor'un yaptığı resmi açıklama...
Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya;
2022/23 opsiyon sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.