Trabzonspor İngiliz teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi. Bordo-Mavili takım fesih bedeli olarak 333.296 Euro (3,2 milyon TL) ödeyeceğini açıkladı.

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama

Şirketimiz ile Teknik Direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26.08.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar olan 333.296.-EUR tutarındaki alacakları ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.