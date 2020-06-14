SON DAKİKA! Trabzonspor dosyasını CAS'a gönderdi
Son dakika haberi. UEFA Kulüp Finansal Kontrol kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS’a itiraz için gerekli dosyayı gönderdi. Yaklaşık 28 sayfalık bir savunma hazırlayan bordo-mavili kulübün avukatları, cezanın kalkması için gerekli hamleleri yaptığı ve düzenledikleri savunmalarını CAS'a gönderdiğini açıkladı.
UEFA Disiplin Kurulu tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor Kulübü, cezaya itiraz ederek Uluslarası Spor Tahkim Mahkemesi CAS’a resmi başvuruyu yaptı.
İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan CAS mahkemesine görevlendirdiği üç avukat ile 28 sayfalık dosyayla başvuru yapan bordo-mavililer, verilen 1 yıllık Avrupa kupalarından men cezasının kaldırılmasını talep etti. Trabzonspor’un bu başvurusunun 21 gün içerisinde CAS tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, bordo-mavililerin hazırladıkları dosyalarla elinin güçlü olduğu ifade edildi.