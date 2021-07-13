Son dakika! Trabzonspor, Dalbert transferini bitiriyor

Karadeniz devi, sol bek transferinde mutlu sona yakın... İtalyan basını, Ezgjan Alioski'nin inadını bir türlü kıramayan ve rotasını İnter'li Dalbert'e çeviren Bordo Mavililer'in, Brezilyalı futbolcunun kiralanması için görüşmelerde büyük oranda anlaşmaya vardığını duyurdu. İlk etapta İtalyan temsilcisinin sözleşmeye 7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi koymak istemesiyle pazarlıklar çıkmaza girse de Fırtına bu opsiyonu devre dışı bıraktı.









7 milyon Euro'luk opsiyon...

Kontratta yalnızca isteğe bağlı olarak 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun bulunacağı iddia edildi. İlk görüşmelerde yıldız oyuncuyla mali şartlarda ortak noktada buluşamayan Fırtına'nın bu problemi de çözüme kavuşturduğu ve Dalbert'le de el sıkıştığı gelen haberler arasında.

21 milyon Euro'ya gitmişti

Dalbert 2017 yılında Nice'ten, İnter'e tam 21 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Ancak Sambacı, Çizme'de bir türlü bekleneni veremedi. 2019'da Fiorentina'ya kiralanan 27 yaşındaki oyuncu geçen sezonu da Rennes'te geçirdi. Bir türlü istikrar yakalamayan Dalbert'in yeni durağının Trabzonspor olması bekleniyor.







