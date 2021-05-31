SON DAKİKA | Trabzonspor Cristian Tello için teklifini yaptı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Real Betis'te forma giyen kanat oyuncusu Cristian Tello'yu transfer listesine eklemişti.

Sözleşmesi 1 sezon sonra bitiyor

Barcelona altyapısından yetişen Cristian Tello, 2017 yılında Real Betis'e transfer olmuştu. Pellegrini'nin gözdelerinden biri olan Tello'nun sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kaldı ve İspanyol kulüpten ayrılacaklar listesinde yer alıyor.

Trabzonspor resmi teklini yaptı

Sezonu dördüncü bitiren ve ülkemizi bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor, Real Betis'e Tello için 3.5 milyon Euro teklif etti ancak Betis Yönetimi 5 milyon Euro talep etti. Betis bu transfer gerçekleşirse bonservis bedelinin yarısını elde edecek. Oyuncunun %50 hakları Barcelona'da bulunuyor.