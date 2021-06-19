Trabzonspor , teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği Burak Kapacak ve Barış Alper Yılmaz isimleri için yaptığı görüşmelerden eli boş döndü. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Yabancı oyuncu sınırlaması kararı geldikten sonra bir oyuncuya talip olduk, 3.5 milyon Euro talep edildi" dediği ismin Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor 'da başarılı bir performans ortaya koyan 21 yaşındaki Burak Kapacak için yapılan görüşmelerde de yüksek ücretlerin talep edilmesi nedeniyle transfer askıya alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın scout ekibiyle yeni yerli transfer listesi hazırlayacağı belirtildi. (Sabah)