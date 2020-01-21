Ara transfer döneminde kadrosuna Ndiaye'yi katan, takımdan ise İvanildo, Onazi, Avdijaj gibi oyuncuları gönderen Trabzonspor, Kayserispor ile olan sözleşmesini fesheden ve boşta olan 24 yaşındaki sol kanat Bilal Başacıkoğlu'nu transfer ettiğini resmen açıkladı.

Bordo mavililerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu arasında, opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 sezonu için 162.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının şirketimiz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya ;

2020/21 opsiyon sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu yer aldı.

Genç bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirten Ömer Sağıroğlu, “Genç kardeşimize aramıza katıldığı için hoş geldin diyoruz. Trabzon kökenli genç oyuncu olarak aramıza katıldı. İnşallah kendisinin kariyerine de Trabzonspor’a da katkı sağlayacak ve kulübümüzde başarılı olacaktır. Tekrar tebrik ediyorum” dedi.

Trabzonspor'a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Bilal Başacıkoğlu ise, “Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur” sözlerini sarf etti.

Bilal Başacıkoğlu bordo mavililerde 45 numaralı formayı giyecek.



