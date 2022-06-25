Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurul Toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Play-off'u geçtiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Hem sportif hem ülkemizin tanıtımı ama en çok da ekonomik anlamda çok önemli" dedi. Ayrıca Ağaoğlu rezerv lig kurulmasının TFF yönetimi tarafından onaylandığını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu konuşmasında şunları dile getirdi:

"Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bir kadronun oluşturulmasından ziyade ekonomik anlamda en büyük ve en iyi verimi alabileceğimiz bir kadro yapılanmasındayız. Bundan da hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz."

"Bir şeyi söylemekten hiç çekinmedim. Trabzonspor, sürdürülebilir bir başarı sağlayacaksa bunu ancak birlik ve beraberlikle sağlayabilir. 'Şampiyon kulübün başkanı olmanın verdiği gururla karşınızdayız' 4 transfer yaptık. 2 mevkideki 2 oyuncu için görüşmelerimiz sürüyor. Bu transferleri de 9 Temmuz'da başlayacak olan hazırlık kampına yetiştireceğiz."

Rezerv ligi duyurdu

"TFF Başkanı'ndan rezerv ligi kurulması kararının TFF yönetiminden geçtiğini öğrendik. Geçen sene kiralık gönderdiğimiz oyuncuların bir kısmı yeteri kadar oynamadı. Anadolu kulüplerinin bizim imkanlarımızı sağlamaları mümkün değil. Maç tecrübesi kazanması için gönderdiğimiz oyuncular, oynayamadan geri döndüler. Rezerv Ligi bu yüzden önemlidir.

'Biz bunlara alışığız'

"Son 3-4 aylık süreç içerisinde Trabzonspor'u odağına alan bir takım söylemler hepinizin malumu. Biz bunlara alışığız. Ancak burada en fazla dikkatimi çeken ifadelerden birisi, Trabzon merkezli bir futbol dünyası oluşturuluyor ifadesiydi. Trabzon olarak ülke sporunun sanki kıyısındaydık da merkezine girmek istiyormuşuz gibi anlatılıyor. Trabzon futbolu, Cumhuriyet kurulduğundan beri Türk futbolunun üç ayağından biridir. Trabzon, Cumhuriyet kurulduğundan beri ülke futbolunun tam merkezindedir."

'Spor yasası, evet gereklidir fakat geçiş dönemi olmalıydı'

“Spor yasası, evet gereklidir fakat geçiş dönemi olmalıydı. Birden bire çok keskin bir giriş yapıldı şimdi herkes ne yapacağını doğrusu karar veremiyor. Bekleniyor yönetmelikler çıktın diye. Yeni TFF harcama limitlerini açıkladı, ben şaşırdım. Harcama limitlerini federasyon mu hazırlayacak bundan sonra yoksa yasaya göre mi hazırlanacak. Çünkü yasa, yönetimlere belli bir harcama standardı koyuyor. Diyor ki, şu kadarı aşamazsın, aşarsan hem mali hem de hapis cezasıyla sorumlu tutarım seni diyor. Bizim bile hukukçu olarak kafamız karıştığı yerde yöneticilere Allah kolaylık versin. Umarım bir an önce netleşir”







