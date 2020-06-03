Trabzonspor'da son dakika Avrupa şoku yaşanıyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde boy gösteren Trabzonspor, UEFA'dan gelen haberle sarsıldı.

UEFA Kulüpler Finansal Kontrol Kurumu (CFCB) Yargı Komisyonu, Trabzonspor'un 20 Mayıs 2016 tarihinde imzaladığı FFP uzlaşma anlaşmasının gerektirdiği şekilde kurallara uyumlu olmadığı tespit etti ve bordo mavili kulübe yaptırım uyguladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2019 mali yılı için finansal koşulları yerine getirememesinden dolayı Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa kupalarına katılım gösterme hakkı elde etmesi halinde turnuvaya katılamayacağı ve bir yıllığına tüm Avrupa kupalarından men edildiği belirtildi.

2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçerli

Trabzonspor'un 1 yıllık Avrupa'dan men cezası 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçerli. Bu iki sezondan birisinde Trabzonspor, Avrupa Kupalarına katılım hakkı elde ettiğinde gidemeyecek. Trabzonspor'un hakkı, bir sıra arkasındaki takıma geçecek.



