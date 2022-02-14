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Son Dakika | Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın babası maç izlerken fenalaştı

Son dakika haberi... Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan’ın babası Atilla Doğan (68) Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını izlediği sırada fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Doğan yoğun bakıma alındı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 16:56 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın babası maç izlerken fenalaştı

Trabzonspor ’da asbaşkan Ertuğrul Doğan’ın İstanbul’da yaşayan babası Atilla Doğan, dün akşam oynanan Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını evinde televizyondan takip ettiği sırada maçın heyecanına dayanamayarak fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Atilla Doğan’ın yapılan ilk müşahedede beynine pıhtı attığı tespit edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Doğan’ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, dün akşam oynanan Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sırasında kalp krizi geçiren taraftar Eyüp Yusuf da (45) ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 

DHA


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