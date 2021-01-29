Son dakika: Trabzonspor, Anastasios Bakasetas transferini tamamladı

Süper Kupa'yı kazanarak moralini yükselten Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı sonrası yaratıcı oyuncu eksikliği hisseden Abdullah Avcı ilk hedefi Bakasetas olarak belirlemişti. Bordo Mavililer, Abdullah Avcı'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği Aytemiz Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas transferinde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, Bakasetas için Alanyaspor'a 3 milyon euro ödeyecek. Ayrıca 500 bin euro da başarı bonusu olacak.

Sezon başı ismi Fenerbahçe ile de anılan Bakasetas, bu gece özel uçakla 01:00'de Trabzon'a gidecek. Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçecek olan yıldız oyuncu, ardından resmen Trabzonspor'un oyuncusu olacak.

Yunan futbolcu Süper Lig'de 53 maça çıkarken 17 gol ve 7 asistlik performans gösterdi. Trabzonspor'a hazır gelen Bakasetas'ın Beşiktaş maçının kadrosunda olması bekleniyor.

Ayrıca Bakasetas, Yunanistan Milli Takım formasını da 33 kez terletti.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL