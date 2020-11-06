Son dakika! Trabzonspon cephesinden tepki

Trabzonspor ve Fenerbahçe camialarını yıllardır karşı karşıya getiren 2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili bugün erken saatlerde önemli bir mahkeme kararı daha çıktı. Kamuoyunda 'Futbolda Sözde Şike Davası' olarak bilinen davanın son duruşmasında 20 sanığın 19'u için beraat kararı çıktı. Aralarında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 19 kişinin beraatiyle ilgili karara Trabzonspor cephesinden ilk tepki eski yönetici Gökhan Saral'dan geldi.

Daha önceki yönetimde asbaşkanlık görevi yapan Gökhan Saral, kişisel twitter hesabından dava ile ilgili bir haberi alıntılayarak, "Adaletiniz batsın! Rezilsiniz" paylaşımı yaptı. Dava sonrası Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun tepki verip vermeyeceği ise merakla bekleniyor.