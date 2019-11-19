Bu sezon ligde 12 maçta 14 puan alan Tottenham'da Arjantinli teknik adam Pochettino'nun görevine son verildi.

İngiliz emdyasındaki haberlere göre ise; Londra kulübü alternatifi olarak Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'yi listeye aldı.

Yakın zamanda yine İngiliz medyasının haberlerinde başarılı teknik adamın İngiltere'den ayrılıp takımın yıldızı Harry Kane ile birlikte Real Madrid'e gitmek istediği yazılıyordu. Pochettino'nun Tottenham ile en büyük başarısı geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesiydi. Londra ekibi finali bir başka İngiliz ekibi Liverpool'a kaybetmişti. Dev bütçelerle savaşan Tottenham, son sezonlarda sürekli Şampiyonlar Ligi'ne katılmış ve Chelsea, Arsenal, Manchester United gibi kulüpleri lig yarışında geride bırakmayı başarmıştı.