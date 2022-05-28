Son dakika | Tottenham, Ivan Perisic transferini bitirdi!

Inter ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Ivan Perisic'in yeni adresi belli oldu. Daha önce Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile anlaştığı iddia edilen Hırvat yıldızın Tottenham'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Ivan Perisic, Tottenham'ın kadrosuna katılmaya hazırlanıyor. Anlaşam tam anlamıyla sağlandı. Hırvat yıldız ile İngiliz ekibi arasında iki yıllık bir sözleşme imzalanacak.

Ivan Perisic, 2020-21 sezonunda Antonio Conte yönetiminde Inter ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu sezon ise Inter formasıyla çıktığı toplam 49 maçta 10 gol, 9 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki oyuncu; tercihini eski hocası Antonio Conte'nin takımı Tottenham'dan yana kullandı.